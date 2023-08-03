Парасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: Янина Татьяна

Смерть
Неизвестно
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