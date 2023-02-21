Распопова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880 ст.
Сын: Распопов Михаил Степанович
Отец ребёнка: Распопов Степан
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Распопов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Распопов Степан
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Распопов Степан
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Распопов Степан
Смерть
Неизвестно