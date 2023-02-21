Распопова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Распопова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880 ст.

Сын: Распопов Михаил Степанович

Отец ребёнка: Распопов Степан

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Распопов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Распопов Степан

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Распопов Илья Степанович

Отец ребёнка: Распопов Степан

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Распопов Степан

Пустынь, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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