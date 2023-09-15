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Березинская Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1940

Муж: Березинский Сидор Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.06.1941

Дочь: Березинская Зинаида Сидоровна

Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.1947

Дочь: Березинская Галина Сидоровна

Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
20.01.1949

Дочь: Березинская Валентина Сидоровна

Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.07.1951

Дочь: Березинская Лидия Сидоровна

Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.11.1953

Сын: Березинский Анатолий Сидорович

Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
03.12.1955

Сын: Березинский Николай Сидорович

Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березинский Александр Сидорович

Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич

Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Можары, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
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