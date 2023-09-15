Березинская Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1940
Рождение ребёнка
01.06.1941
Дочь: Березинская Зинаида Сидоровна
Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.04.1947
Дочь: Березинская Галина Сидоровна
Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.01.1949
Дочь: Березинская Валентина Сидоровна
Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
21.07.1951
Дочь: Березинская Лидия Сидоровна
Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.11.1953
Сын: Березинский Анатолий Сидорович
Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
03.12.1955
Сын: Березинский Николай Сидорович
Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березинский Александр Сидорович
Отец ребёнка: Березинский Сидор Тимофеевич
Смерть
Неизвестно