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Акулина Ефимова
Акулина Ефимова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1808
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ефим Иванов
1788 г.р.
Мать
Настасья Митрофанова
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец:
Ефим Иванов
Мать:
Настасья Митрофанова
Смерть
Неизвестно
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