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Кузьма Иванович

Место рождения

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1716

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Иван Иванович

Мать: Матрёна Малафеевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1739

Сын: Иван Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1747

Сын: Георгий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1751

Сын: Арефий Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Смерть
1762

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