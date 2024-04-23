Кузьма Иванович
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Иван Иванович
Мать: Матрёна Малафеевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1739
Сын: Иван Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Сын: Григорий Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Георгий Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1751
Сын: Арефий Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1762