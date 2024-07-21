Строжко Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти18.07.1909
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Строжко Иван Ефимович?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Строжко Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
18.07.1909
Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область