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Строжко Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

18.07.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Строжко Иван Ефимович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строжко Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Новобогдановка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страшко Карп Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Новобогдановка, Харківська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Строжко Влас Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Новобогдановка, Харківська область
Смерть
18.07.1909
Тамбовка, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

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