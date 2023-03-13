Соломахина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломахин Александр Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломахин Александр Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соломахин Александр Александрович

Отец ребёнка: Соломахин Александр Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломахин Александр Захарович

Смерть
Неизвестно
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