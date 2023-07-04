Ванюков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777 ст.
Дата смерти1832 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: Ванюков Федор Поликарпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Ванюков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ванюкова Фекла
Рождение ребёнка
1812 ст.
Мать ребёнка: Ванюкова Фекла
Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818 ст.
Мать ребёнка: Ванюкова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ванюкова Фекла
Смерть
1832 ст.