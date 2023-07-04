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Ванюков Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Ванюков Федор Поликарпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Ванюков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ванюкова Фекла

Рождение ребёнка
1812 ст.

Сын: Ванюков Никита Иванович

Мать ребёнка: Ванюкова Фекла

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Ванюков Павел Иванович

Мать ребёнка: Ванюкова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ванюкова Фекла

Смерть
1832 ст.