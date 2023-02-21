Пугачева (Ионова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугачева (Ионова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1969

Дата смерти

09.12.1987

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1948 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1969

Отец: Ионов Владимир Николаевич

Мать: Ионова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
24.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.12.1987
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