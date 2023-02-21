Пугачева (Ионова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1969
Дата смерти09.12.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1969
Отец: Ионов Владимир Николаевич
Мать: Ионова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
24.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
09.12.1987