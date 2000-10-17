Мельник Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельник Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.2000

Пол

Женский

Отец

1973 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.2000

Отец: Мельник Сергей Богданович

Мать: не указана

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