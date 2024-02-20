Волобуев Илья Ильич
Место рожденияУкраина Запорожская обл.Новониколаевский р-н с.Зеленое
Дата рождения10.07.1919
Дата смерти12.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1919
Украина Запорожская обл.Новониколаевский р-н с.Зеленое
Похороны
12.11.1941
г.Деблин Польская Республика
ЦАМО РФ , Ф - 58-977527-108
Смерть
12.12.1941
г.Деблин Польская Республика,шталаг-307 умер в плену
умер в плену шталаг-307
Место жительства
До 1941
УССР Запорожская обл.,Каменско-Днепровский р-н ивановский с/с д.Ивановка