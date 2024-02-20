Волобуев Илья Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолобуев Илья Ильич

Волобуев Илья Ильич

Место рождения

Украина Запорожская обл.Новониколаевский р-н с.Зеленое

Дата рождения

10.07.1919

Дата смерти

12.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1919

Отец: Волобуев Илья Давыдович

Мать: Волобуева Христина Михайловна

Украина Запорожская обл.Новониколаевский р-н с.Зеленое
Похороны
12.11.1941
г.Деблин Польская Республика
ЦАМО РФ , Ф - 58-977527-108
Смерть
12.12.1941
г.Деблин Польская Республика,шталаг-307 умер в плену
умер в плену шталаг-307
Место жительства
До 1941
УССР Запорожская обл.,Каменско-Днепровский р-н ивановский с/с д.Ивановка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close