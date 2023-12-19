Гаврилов Сергей Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Сергей Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Александр

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврилова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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