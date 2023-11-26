Винькова Евгения Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1987
Дочь: Коршунова Светлана Олеговна
Отец ребёнка: Чумаченко Олег Владимирович
Рождение ребёнка
13.02.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чумаченко Олег Владимирович