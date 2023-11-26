Винькова Евгения Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винькова Евгения Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1987

Дочь: Коршунова Светлана Олеговна

Отец ребёнка: Чумаченко Олег Владимирович

Рождение ребёнка
13.02.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумаченко Олег Владимирович

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