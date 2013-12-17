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Ковалев Максим Михайлович
Ковалев Максим Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.2013
Пол
Мужской
Отец
Ковалев Михаил Михайлович
1985 г.р.
Мать
Ковалева (Яцкова) Светлана Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2013
Отец:
Ковалев Михаил Михайлович
Мать:
Ковалева Светлана Сергеевна
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