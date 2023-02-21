Игнатий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1769 г.р.
Вычислено 1771 г.р.

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1736

Отец: Терентий?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Сын: Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Прасковья Савельевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Акулина Игнатьевна

Мать ребёнка: Прасковья Савельевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1771

Сын: Терентий Игнатьевич

Мать ребёнка: Прасковья Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Савельевна

Смерть
Неизвестно
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