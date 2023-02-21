Игнатий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1736
Отец: Терентий?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Сын: Петр Игнатьевич
Мать ребёнка: Прасковья Савельевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Акулина Игнатьевна
Мать ребёнка: Прасковья Савельевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1771
Сын: Терентий Игнатьевич
Мать ребёнка: Прасковья Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Савельевна
Смерть
Неизвестно