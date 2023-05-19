Булгакова Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
21.11.1845
Дочь: Авраамова Варвара Капитоновна
Отец ребёнка: Авраамов Капитон Ефремович
Рождение ребёнка
05.03.1847
Сын: Авраамов Владимир Капитонович
Отец ребёнка: Авраамов Капитон Ефремович
Рождение ребёнка
30.06.1848
Сын: Авраамов Николай Капитонович
Отец ребёнка: Авраамов Капитон Ефремович
Рождение ребёнка
11.06.1851 ст.
Сын: Авраамов Александр Капитонович
Отец ребёнка: Авраамов Капитон Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно