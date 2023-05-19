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Булгакова Александра Николаевна

Место рождения

Шустовка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

AF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Булгаков Николай Петрович

Мать: Булгакова Клевенская Анна Гавриловна

Шустовка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.11.1845

Дочь: Авраамова Варвара Капитоновна

Отец ребёнка: Авраамов Капитон Ефремович

Рождение ребёнка
05.03.1847

Сын: Авраамов Владимир Капитонович

Отец ребёнка: Авраамов Капитон Ефремович

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.06.1848

Сын: Авраамов Николай Капитонович

Отец ребёнка: Авраамов Капитон Ефремович

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.06.1851 ст.

Сын: Авраамов Александр Капитонович

Отец ребёнка: Авраамов Капитон Ефремович

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраамов Капитон Ефремович

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