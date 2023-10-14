Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1900

Дочь: Тимофеева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Васильев

Рождение ребёнка
06.02.1907

Сын: Тимофеев Федор Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Васильев

Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Тимофеева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Васильев

Рождение ребёнка
12.09.1912

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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