Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1900
Дочь: Тимофеева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Васильев
Рождение ребёнка
06.02.1907
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Васильев
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Тимофеева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Васильев
Рождение ребёнка
12.09.1912
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно