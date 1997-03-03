Ленцевич Валентин Рышардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ленцевич Валентин Рышардович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1963

Дата смерти

03.03.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1963

Отец: Ленцевич Ришард

Мать: Ленцевич Ванда Иосифовна (?)

Рождение ребёнка
03.11.1990

Дочь: Ленцевич Наталия Валентиновна

Мать ребёнка: Ленцевич Людмила Александровна

Рождение ребёнка
02.02.1995

Сын: Ленцевич Владислав Валентинович

Мать ребёнка: Ленцевич Людмила Александровна

Рождение ребёнка
02.02.1995

Дочь: Ленцевич Виктория Валентиновна

Мать ребёнка: Ленцевич Людмила Александровна

Смерть
03.03.1997
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