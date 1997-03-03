Ленцевич Валентин Рышардович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1963
Дата смерти03.03.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1963
Отец: Ленцевич Ришард
Рождение ребёнка
03.11.1990
Дочь: Ленцевич Наталия Валентиновна
Мать ребёнка: Ленцевич Людмила Александровна
Рождение ребёнка
02.02.1995
Сын: Ленцевич Владислав Валентинович
Мать ребёнка: Ленцевич Людмила Александровна
Рождение ребёнка
02.02.1995
Дочь: Ленцевич Виктория Валентиновна
Мать ребёнка: Ленцевич Людмила Александровна
Смерть
03.03.1997