Алексеев Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Валентин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исаченко Алла Ивановна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.01.?

Дочь: Самокиш Галина Николаевна

Мать ребёнка: Исаченко Алла Ивановна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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