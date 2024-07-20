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Марфа Григорьевна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1813

Муж: Василий Иванович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Догадаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Догадаев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Догадаев Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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