Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1813
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Догадаев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Догадаев Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно