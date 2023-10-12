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Ткачук Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Ткачук Михаил Филиппович

Мать: Ткачук Татьяна Яковлевна

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