Денисов Никита Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Денисов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисов Ефим Никитич
Мать ребёнка: Денисова Мария Павловна
Рождение ребёнка
11.04.1912
Мать ребёнка: Денисова Федосья Васильевна
Малая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Денисова Федосья Васильевна
Смерть
Неизвестно