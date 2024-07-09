Денисов Никита Павлович 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисов Никита Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Денисов Павел Иванович

Мать: Денисова Авдотья Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Федосья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисов Ефим Никитич

Мать ребёнка: Денисова Мария Павловна

Рождение ребёнка
11.04.1912

Сын: Денисов Василий Никитич

Мать ребёнка: Денисова Федосья Васильевна

Малая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Денисов Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Денисова Федосья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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