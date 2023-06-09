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Бобылев Михаил Яковлевич

Место рождения

Заборовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1889 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Заборовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1906 ст.

Дочь: Бобылева Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Бобылева Евдокия Павловна

Заборовье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 18.10.1906 Заборовья Анастасия Михайловна Бобылева Заборовья отец крестьянин Михаил Яковлевич Бобылев Заборовья мать жена Евдокия Павловна Бобылева Заборовья крестьянин Артемий... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобылева Евдокия Павловна

Смерть
Неизвестно