Бобылев Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1906 ст.
Дочь: Бобылева Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Бобылева Евдокия Павловна
Афанасьевская церковь 18.10.1906 Заборовья Анастасия Михайловна Бобылева Заборовья отец крестьянин Михаил Яковлевич Бобылев Заборовья мать жена Евдокия Павловна Бобылева Заборовья крестьянин Артемий... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно