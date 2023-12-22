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Нишнулкин Василий Михайлович

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1808 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Нишнулкин Михаил

Мать: не указана

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Нишнулкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Ивана Васильевича
Рождение ребёнка
1830

Сын: Нишнулкин Петр Васильевич

Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Нишнулкин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Андрея Васильевича
Рождение ребёнка
1838

Сын: Нишнулкин Евсей Васильевич

Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Нишнулкин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Андрея Васильевича
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Нишнулкина Александра Васильевна

Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Нишнулкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Ивана Васильевича
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нишнулкина Афимья Тимофеевна

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