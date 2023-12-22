Нишнулкин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: Нишнулкин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Нишнулкин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Ивана Васильевича
Рождение ребёнка
1830
Сын: Нишнулкин Петр Васильевич
Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Нишнулкин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Андрея Васильевича
Рождение ребёнка
1838
Сын: Нишнулкин Евсей Васильевич
Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Нишнулкин Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Андрея Васильевича
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Нишнулкина Александра Васильевна
Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Нишнулкин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Нишнулкина Афимья Тимофеевна
По ревизским сказкам за 1850 и 1857 года в семье было два Ивана Васильевича
Бракосочетание
Неизвестно