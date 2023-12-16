Зятькова Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Елизавета Ильинична
Отец ребёнка: Зятьков Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Ильинична
Отец ребёнка: Зятьков Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Авдотья Ильинична
Отец ребёнка: Зятьков Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Зятьков Семен Ильич
Отец ребёнка: Зятьков Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Зятьков Илья Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно