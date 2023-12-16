Зятькова Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зятькова Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Елизавета Ильинична

Отец ребёнка: Зятьков Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Ильинична

Отец ребёнка: Зятьков Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Авдотья Ильинична

Отец ребёнка: Зятьков Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Зятьков Семен Ильич

Отец ребёнка: Зятьков Илья Афанасьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Зятьков Алексей Ильич

Отец ребёнка: Зятьков Илья Афанасьевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зятьков Илья Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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