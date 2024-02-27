Шалухина Маланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Шалухин Давид Герасимович
Отец ребёнка: Шалухин Герасим Иванович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Шалухин Гурий Герасимович
Отец ребёнка: Шалухин Герасим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно