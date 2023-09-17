Вавилов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1976
Сын: Вавилов Александр Викторович
Мать ребёнка: Вавилова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
17.07.1979
Дочь: Лопатюк Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Вавилова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
14.02.1981
Сын: Вавилов Евгений Викторович
Мать ребёнка: Вавилова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
24.10.1989
Дочь: Скуднова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Вавилова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно