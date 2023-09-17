Вавилов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.?

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1976

Сын: Вавилов Александр Викторович

Мать ребёнка: Вавилова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
17.07.1979

Дочь: Лопатюк Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Вавилова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
14.02.1981

Сын: Вавилов Евгений Викторович

Мать ребёнка: Вавилова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
24.10.1989

Дочь: Скуднова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Вавилова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Надежда Николаевна

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