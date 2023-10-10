Татарникова (Логиновская) Антонида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1951
Сын: Татарников Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович
Рождение ребёнка
06.01.1951
Сын: Татарников Валерий Аркадьевич
Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович
Рождение ребёнка
04.09.1963
Дочь: Черепанова Татьяна Аркадьевна
Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татарников Петр Аркадьевич
Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вихорева Наталья Аркадьевна
Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапшанова Галина Аркадьевна
Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крюкова Людмила Аркадьевна
Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович
Смерть
Неизвестно