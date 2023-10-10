Татарникова (Логиновская) Антонида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарникова (Логиновская) Антонида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Логиновский Григорий Ефимович

Мать: Логиновская Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
06.01.1951

Сын: Татарников Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович

Рождение ребёнка
06.01.1951

Сын: Татарников Валерий Аркадьевич

Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович

Рождение ребёнка
04.09.1963

Дочь: Черепанова Татьяна Аркадьевна

Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татарников Петр Аркадьевич

Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вихорева Наталья Аркадьевна

Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапшанова Галина Аркадьевна

Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крюкова Людмила Аркадьевна

Отец ребёнка: Татарников Аркадий Егорович

Смерть
Неизвестно
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