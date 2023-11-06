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Галина
Галина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
2019
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Николай
1943 г.р.
Дети
Ирина
1960 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1960
Дочь:
Ирина
Отец ребёнка:
Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Николай
Смерть
2019
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