Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1943 г.р.

Дети

1960 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
2019
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