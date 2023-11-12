Микуловская Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикуловская Елена Ивановна

Микуловская Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

21.11.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Микуловский Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Духовская Евпраксия Васильевна

Отец ребёнка: Духовской Василий Никифорович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Духовской Алипий Васильевич

Отец ребёнка: Духовской Василий Никифорович

Рождение ребёнка
29.06.1856

Дочь: Духовская Олимпиада Васильевна

Отец ребёнка: Духовской Василий Никифорович

Путивль, Сумська область
Место жительства
С 1856 по 1872
Путивль, Сумська область
Рождение ребёнка
04.12.1857

Дочь: Духовская Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Духовской Василий Никифорович

Путивль, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Духовской Василий Никифорович

Смерть
21.11.1872 ст.
Путивль, Сумська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close