Микуловская Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти21.11.1872 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Микуловский Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Духовская Евпраксия Васильевна
Отец ребёнка: Духовской Василий Никифорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Духовской Алипий Васильевич
Отец ребёнка: Духовской Василий Никифорович
Рождение ребёнка
29.06.1856
Дочь: Духовская Олимпиада Васильевна
Отец ребёнка: Духовской Василий Никифорович
Место жительства
С 1856 по 1872
Рождение ребёнка
04.12.1857
Дочь: Духовская Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Духовской Василий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1872 ст.