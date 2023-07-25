Доду ИВАН
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1960
Сын: Доду БОРИС ИВАНОВИЧ
Мать ребёнка: Доду маша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доду МАРИЯ
Мать ребёнка: Доду маша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Доду маша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доду ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА
Мать ребёнка: Доду маша
Смерть
Неизвестно