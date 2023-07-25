Доду ИВАН — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доду ИВАН

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1960

Сын: Доду БОРИС ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Доду маша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доду МАРИЯ

Мать ребёнка: Доду маша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доду НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Мать ребёнка: Доду маша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доду ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Доду маша

Смерть
Неизвестно
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