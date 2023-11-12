Макеева (Холмогорова) Оксана Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.2006
Сын: Макеев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
16.03.2009
Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович
Рождение ребёнка
01.12.2013
Отец ребёнка: Макеев Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно