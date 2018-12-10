Денисова Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДенисова Лидия Павловна

Денисова Лидия Павловна

Место рождения

Чита

Дата рождения

15.04.1932

Дата смерти

10.12.2018

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Денисова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конов Гавриил

Рождение ребёнка
11.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конов Гавриил

Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Смерть
10.12.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.