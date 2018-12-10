Денисова Лидия Павловна
Место рожденияЧита
Дата рождения15.04.1932
Дата смерти10.12.2018
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Денисова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конов Гавриил
Рождение ребёнка
11.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конов Гавриил
Петровск-Забайкальский, город Петровск-Забайкальский, Забайкальский край
Смерть
10.12.2018