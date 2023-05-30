Цимфер Эльза Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цимфер Эльза Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Циммер Яков Иванович

Мать: Циммер Христина Адамовна

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