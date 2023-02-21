Исаев Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1953
Отец: Исаев Николай Игнатьевич
Мать: Исаева Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
04.01.1978
Сын: Исаев Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Исаева Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
20.02.1987
Дочь: Эванс Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Исаева Ольга Владимировна
Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра