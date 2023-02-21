Исаев Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1953

Отец: Исаев Николай Игнатьевич

Мать: Исаева Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
04.01.1978

Сын: Исаев Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Исаева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
20.02.1987

Дочь: Эванс Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Исаева Ольга Владимировна

Югорск, город Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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