Шелков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шелков ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1931
Дочь: Попова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Шелкова Наталья
Оренбургская область, Красногвардейский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Шелкова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шелкова Наталья
Смерть
Неизвестно