Шелков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шелков ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1931

Дочь: Попова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Шелкова Наталья

Оренбургская область, Красногвардейский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Шелкова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шелкова Наталья

Смерть
Неизвестно
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