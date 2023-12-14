Малима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гилязутдинов Зайнетдин Шакирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гилязутдинов Зайнетдин Шакирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилязутдинов Зайнетдин Шакирович

Смерть
2012
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