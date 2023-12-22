Комов Нестор Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комов Нестор Ефремов

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Комов Ефрем Игнатов

Мать: Комова Фекла Матвеева

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1893

Сын: Комов Федор Нестеров

Мать ребёнка: Комова Елизавета Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.10.1896

Дочь: Параскева Нестерова

Мать ребёнка: Комова Елизавета Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комов Андрей Нестеров

Мать ребёнка: Комова Елизавета Ефимова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комова Елизавета Ефимова

Смерть
Неизвестно
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