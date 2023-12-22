Комов Нестор Ефремов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Комов Ефрем Игнатов
Мать: Комова Фекла Матвеева
Рождение ребёнка
01.08.1893
Сын: Комов Федор Нестеров
Мать ребёнка: Комова Елизавета Ефимова
Рождение ребёнка
26.10.1896
Дочь: Параскева Нестерова
Мать ребёнка: Комова Елизавета Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Комова Елизавета Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комова Елизавета Ефимова
Смерть
Неизвестно