Петрыкина ХАРИТИНА (ХРИСТИНИЯ) ИГНАТЬЕВНА 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрыкина ХАРИТИНА (ХРИСТИНИЯ) ИГНАТЬЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1894

Муж: Петрыкин Сергей Иванович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Яков Афанасьевич Петрыкин свидетели брака и Семен Илларионович Петрыкин
Рождение ребёнка
23.12.1895

Дочь: Петрыкина ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.09.1897

Дочь: Петрыкина ФЕКЛА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Максим Васильев Дьяков и девица Марина Ивановна Петрыкина
Рождение ребёнка
02.02.1900

Сын: Петрыкин СЕМЕН (Симеон) СЕРГЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Герасим(?) Макарович Головин и девица Васса Ивановна Петрыкина
Рождение ребёнка
29.05.1903

Дочь: Петрыкина АКИЛИНА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1906

Дочь: Петрыкина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.03.1908

Сын: Петрыкин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область

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