Петрыкина ХАРИТИНА (ХРИСТИНИЯ) ИГНАТЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1894
Яков Афанасьевич Петрыкин свидетели брака и Семен Илларионович Петрыкин
Рождение ребёнка
23.12.1895
Дочь: Петрыкина ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
24.09.1897
Дочь: Петрыкина ФЕКЛА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович
Максим Васильев Дьяков и девица Марина Ивановна Петрыкина
Рождение ребёнка
02.02.1900
Сын: Петрыкин СЕМЕН (Симеон) СЕРГЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович
Герасим(?) Макарович Головин и девица Васса Ивановна Петрыкина
Рождение ребёнка
29.05.1903
Дочь: Петрыкина АКИЛИНА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1906
Дочь: Петрыкина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1908
Сын: Петрыкин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Петрыкин Сергей Иванович