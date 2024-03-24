Тихомирова Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомирова Мария Георгиевна

Тихомирова Мария Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194

Сын: Тихомиров Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Тихомирова Августа Николаевна

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Тихомирова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Тихомиров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Тихомирова Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.09.1915

Дочь: Тихомирова Вера Николаевна

Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов

Левинская, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихомиров Николай Мануилов

Смерть
Неизвестно
возможная сестра Коробовой Ольги Георгиевны д. Митинской
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close