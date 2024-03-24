Тихомирова Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194
Сын: Тихомиров Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Тихомирова Августа Николаевна
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Тихомирова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тихомиров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Тихомирова Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов
Рождение ребёнка
?.09.1915
Дочь: Тихомирова Вера Николаевна
Отец ребёнка: Тихомиров Николай Мануилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
возможная сестра Коробовой Ольги Георгиевны д. Митинской