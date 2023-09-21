Алыбаева Наргиза Керимбековна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алыбаева Наргиза Керимбековна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1983

Отец: Алыбаев Керимбек

Мать: Бааркул

Рождение ребёнка
08.04.2016

Дочь: Бактыбекова Азиза Аскаровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.2018

Дочь: Бактыбекова Аруна Аскаровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.2020

Сын: Бактыбеков Рамазан Аскарович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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