Щербинин Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербинин Иван Григорьевич

Щербинин Иван Григорьевич

Место рождения

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Щербинин Григорий Алексеевич

Мать: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Щербинина Марья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Щербинин Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Щербинин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Метели, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Марфа Парфеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close