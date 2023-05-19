Щербинин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Щербинин Григорий Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Щербинина Марья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Щербинин Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Щербинин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно