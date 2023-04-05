Виноградов Анатолий Валерианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Виноградов Валериан Владимирович
Мать: не указана
Сын от первого брака Валериана, имя матери неизвестно.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Имя неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виноградов Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: не указана