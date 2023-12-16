Зыкова Авдотья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Зыков Устин Маркелович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Зыков Иван Устинович
Отец ребёнка: Зыков Устин Маркелович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Зыков Устин Маркелович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Зыков Яков Устинович
Отец ребёнка: Зыков Устин Маркелович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Зыков Сергей
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно