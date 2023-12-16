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Зыкова Авдотья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Зыков Михаил Устинович

Отец ребёнка: Зыков Устин Маркелович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Зыков Иван Устинович

Отец ребёнка: Зыков Устин Маркелович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Зыков Михаил Устинович

Отец ребёнка: Зыков Устин Маркелович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Зыков Яков Устинович

Отец ребёнка: Зыков Устин Маркелович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Зыков Сергей

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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