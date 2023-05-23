Лотонина Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛотонина Людмила Павловна

Лотонина Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948

Отец: Лотонин Павел Георгиевич

Мать: Лотонина Валентина Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close