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Лотонина Людмила Павловна
Лотонина Людмила Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.08.1948
Пол
Женский
Отец
Лотонин Павел Георгиевич
1914 г.р.
Мать
Лотонина Валентина Михайловна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1948
Отец:
Лотонин Павел Георгиевич
Мать:
Лотонина Валентина Михайловна
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