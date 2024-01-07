Маркова Ефросинья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова Ефросинья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1757 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Никита Марков

Мать: Агрофена Алексеева

Смерть
Неизвестно
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