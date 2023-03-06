Тарасенкова Аграфена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасенкова Аграфена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1852

Сын: Тарасенков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Тарасенков Михаил Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.03.1854

Сын: Тарасенков Яков Михайловна

Отец ребёнка: Тарасенков Михаил Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Тарасенков Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Тарасенков Михаил Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.09.1862

Дочь: Евфросинья Михайловна

Отец ребёнка: Тарасенков Михаил Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.07.1864

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Тарасенков Михаил Алексеевич

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенков Михаил Алексеевич

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