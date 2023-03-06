Тарасенкова Аграфена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1852
Сын: Тарасенков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Тарасенков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
19.03.1854
Сын: Тарасенков Яков Михайловна
Отец ребёнка: Тарасенков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тарасенков Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Тарасенков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
25.09.1862
Дочь: Евфросинья Михайловна
Отец ребёнка: Тарасенков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
28.07.1864
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Тарасенков Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно