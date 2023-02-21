Ораевский Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ораевский Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1904

Дочь: Скибарко Ольга Александровна

Мать ребёнка: Ораевская Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
27.06.1906

Дочь: Ораевская Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Ораевская Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Ораевская Галина Александровна

Мать ребёнка: Ораевская Лидия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ораевская Лидия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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