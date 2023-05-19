Кирсанов Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
02.04.1945
Благодарственное письмо Гв. Рядовому Кирсанову Д. Д. Приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского союза товарища Сталина за овладение городом и крепостью Пиллау-крупным портом военно-мор... Показать все
Военная награда
09.05.1946
Рига, Rīga
Благодарственное письмо от Военного Совета за безупречное служение Отчизне, воина победоносной Красной Армии, прошедшего славный боевой путь в Великой Отечественной войне. Вы возвращаетесь домой в зна... Показать все
Бракосочетание
04.01.1949
Жена: Кирсанова Анна Карпеевна
Рождение ребёнка
18.09.1952
Дочь: Царёва Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кирсанова Анна Карпеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муркаева Антонина Дмитриевна
Мать ребёнка: Кирсанова Анна Карпеевна
Смерть
Неизвестно