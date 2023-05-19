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Кирсанов Дмитрий Дмитриевич

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Место рождения

Хрящевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Хрящевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Военная награда
02.04.1945
Благодарственное письмо Гв. Рядовому Кирсанову Д. Д. Приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского союза товарища Сталина за овладение городом и крепостью Пиллау-крупным портом военно-мор... Показать все
Военная награда
09.05.1946
Рига, Rīga
Благодарственное письмо от Военного Совета за безупречное служение Отчизне, воина победоносной Красной Армии, прошедшего славный боевой путь в Великой Отечественной войне. Вы возвращаетесь домой в зна... Показать все
Бракосочетание
04.01.1949

Жена: Кирсанова Анна Карпеевна

Рождение ребёнка
18.09.1952

Дочь: Царёва Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кирсанова Анна Карпеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муркаева Антонина Дмитриевна

Мать ребёнка: Кирсанова Анна Карпеевна

Смерть
Неизвестно
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