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Шаныгин Сергей Алексеевич
Шаныгин Сергей Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.11.2012
Пол
Мужской
Отец
Шаныгина Алексей Владимировна
1983 г.р.
Мать
Шаныгина (Махинова) Юлиана Анатольевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.2012
Отец:
Шаныгина Алексей Владимировна
Мать:
Шаныгина Юлиана Анатольевна
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